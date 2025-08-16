Más Información

América da golpe de autoridad en el Volcán; le quita el invicto a Tigres

Cruz Azul consigue sufrida victoria sobre Santos; el Toro Fernández reaparece con gol

Psycho Clown y Pagano son los nuevos Campeones de Pareja de Triple A; derrotaron a los Garza en Triplemanía XXXIII

Liga MX: Toluca vs Pumas - EN VIVO - Jornada 5 - Apertura 2025

Chivas es víctima de los MEMES tras perder con FC Juárez en casa; las redes sociales no perdonan

Los Campeonatos de Pareja de se quedarán en México luego de que Psycho Clown y Pagano derrotaran a Ángel y Berto, miembros del Legado del Fantasma.

La dupla estandarte de Triple A vivió un intenso combate callejero en la Arena Ciudad de México, en contra de la nueva generación de la icónica dinastía Garza.

Las dos parejas mexicanas encontraron la forma de lastimar mutuamente sus cuerpos con mesas, alambre de púas y demás artefactos utilizados para herirse.

Al grito de “¡Lucha extrema, lucha extrema!”, el público presente en el coloso de la alcaldía Azcapotzalco aclamaba a lo que sus ojos presenciaban en el cuadrilátero.

Con un ‘Spanish Fly’, el Psicópata del Ring dio cuenta de Ángel, quien impactó la lona, envuelto en alambre de púas. Tras la cuenta de tres, la afición estalló en júbilo.

Panic Clown, Dave the Clown y Monster Clown, los Psycho Circus, se unieron a la celebración de quien fuera líder de la agrupación y Pagano.

