La Pro Padel League (PPL) apenas está viviendo su tercera temporada, pero el crecimiento que ha tenido ha sido mayúsculo.

La que es considera coma la mejor liga de pádel del mundo comenzó con ocho equipos y, actualmente, ya cuenta con 10.

La evolución de la PPL ha sido tan rápida, para este año, sus dirigentes tomaron la decisión de jugar fuera de Estados Unidos.

La primera visita del calendario se realizó hace poco más de un mes en San Sebastián, España.

Lee también: Jugadoras alzan la voz para que el pádel se integre a los Juegos Olímpicos; “Es el sueño de todas”

¡Continúan llegando a la Pro Padel League! 🤩



Un importante número de aficionados se da cita en las instalaciones del CODE de Jalisco para la jornada vespertina de la PPL 👏🏼 pic.twitter.com/dNNGqANRud — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 16, 2025

Guadalajara fue elegida para albergar la segunda parada de la temporada 2025, pero, para el futuro, nuestro país podría recibir más visitas, gracias al éxito de esta primera ocasión.

El director de la PPL, Sidney Newcomb, considera que es fundamental seguir trabajando de la mano con México para el crecimiento de este deporte.

“Este país es muy importante para el pádel [porque] aquí es donde nació. Al momento, ya hay muchos más jugadores aquí que en Estados Unidos, [pero] creo que, entre los dos países, porque estamos tan cerca, vamos a [hacer] crecer el pádel juntos”, declaró en entrevista exclusiva para EL UNIVERSAL Deportes.

Sobre las posibilidades de que la PPL regrese la próxima temporada a territorio mexicano, Sidney Newcomb reconoció que es uno de los objetivos de los dueños, sobre todo pensando que la Liga ya cuenta con un equipo tricolor.

Lee también: Jugadoras de pádel se pronuncian sobre la desigualdad salarial de género; “Es una lucha de todas las deportistas femeninas”

“Ojalá que regresamos. Con el equipo de Cancún Waves, tal vez se puede [competir] una semana en Cancún. A la gente [mexicana] le gusta, están animados, están gritando y aplaudiendo; la recepción ha sido muy buena y los jugadores están contentos, les encanta estar aquí”, aceptó el director de la Pro Padel League.

Para Sidney Newcomb, la visita a México cumplió con creces las expectativas que tenían cuando eligieron Guadalajara para albergar un torneo de la Temporada 2025, por lo que tratarán de mantener la conexión con nuestro país para los próximos años.