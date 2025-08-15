Jugadoras alzan la voz para que el pádel se integre a los Juegos Olímpicos; “Es el sueño de todas”

Sin duda alguna, el pádel ha tenido un crecimiento exponencial, a nivel mundial, en los últimos años.

Sin embargo, la principal ambición de todos los involucrados en este deporte es que ingrese al programa olímpico.

Actualmente, ya es miembro de la Asociación de Deportes Internacionales Reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI), por lo que se encuentra en camino a conseguirlo.

Se espera que, para los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, el pádel ya pueda estar integrado en el programa; la decisión la tomará el COI el próximo año.

Mientras tantos, las padelistas que se encuentran participando en la Pro Padel League en Guadalajara alzaron la voz para que su deporte sea parte de la edición 35 de la justa veraniega.

“Creo que estamos muy cerca de conseguirlo, cada vez hay muchos más países jugando y creo que, en breve, estaremos en los Juegos Olímpicos, declaró la argentina Aránzazu Osoro.

Su compañera en Flowrida Goats, la española Nuria Rodríguez también desea que este deporte siga con un “espectacular ascenso” para cumplir con el objetivo.

“Que llegue a ser deporte olímpico es el sueño de todas las jugadoras de pádel. Ojalá que lo podamos vivir alguna vez y que llegue lo antes posible”, se sinceró.

Las españolas Victoria Iglesias y Noemi Aguilar, del equipo Toronto Polar Bears, también compartieron que tienen el mismo anhelo que sus compañeras.

“Por desgracia, no es olímpico, [pero] queremos que lo sea y salir [de Estados Unidos] es un muy buen punto para que pase a ser el olímpico”, mencionó la primera.

“Mientras más se conozca este deporte, [hay más posibilidades] y ojalá que se haga de una vez por todas olímpico”, manifestó la segunda.