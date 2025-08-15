Pro Padel League Guadalajara: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos; HOY, viernes 15 de agosto

Este viernes 15 de agosto, continúa la actividad de la Pro Padel League en Guadalajara, con juegos que prometen estar llenos de emociones.

Se pone en marcha el segundo día de actividades del torneo de la mejor liga profesional de pádel en el mundo, con duelos clave de cara a la City's Cup.

La disputa por el campeonato de la PPL está cada vez más cerca, por lo que cada cotejo tomar mayor relevancia para los puntos en la clasificación general.

Luego de los dos series inaugurales que se disputaron el jueves 14 de agosto, hoy se juegan otras cuatro y entran en acción los seis equipos que todavía no tenían actividad.

En el primer duelo, San Diego Stingrays barrió a Cancún Waves al quedarse con la victoria, tanto en la rama femenil como varonil.

En la siguiente encuentro, Houston Volts y Miami Padel Club se repartieron la serie con dos vibrantes juegos.

En el juego femenil, Marta Barrera y Marta Caparrós consiguieron el triunfo para el equipo texano.

Mientras que, en la varonil, Federico Chingotto y Eduardo Alonso se adjudicaron la victoria para el club miamense.

Este viernes 15 de agosto, El Domo del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) de Jalisco volverá a ser testigo de juegos con mucho dinamismo, como los cuatro que abrieron la PPL en Guadalajara.

Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos de la Pro Padel League en Guadalajara

Toronto Polar Bears vs New York Atlantics

Fecha: Viernes 15 de agosto

Hora: 11:00

Transmisión Tubi

Flowrida Goats vs Las Vegas Smash

Fecha: Viernes 15 de agosto

Hora: Después del juego anterior

Transmisión Tubi

Los Angeles Beat vs Cancun Waves

Fecha: Viernes 15 de agosto

Hora: 18:00

Transmisión Tubi