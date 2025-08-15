Aránzazu Osoro sobre ser la candidata número uno para ganar la Pro Padel League en Guadalajara; “Vengo a llevarme el título”

Guadalajara.— La Pro Padel League llega a México para su segunda parada de la temporada 2025 fuera de Estados Unidos.

Desde ayer y hasta el domingo, los 10 equipos de la que es considerada la mejor Liga profesional del pádel en el mundo lucharán por escalar posiciones en la clasificación, para colocarse entre los ocho primeros lugares y clasificar a la City's Cup, donde buscarán el anhelado campeonato.

Una de las máximas figuras del juego de la pala que estarán este fin de semana en esta ciudad es la argentina Aranzazú Osoro.

Actualmente, La Vikinga se ubica en la posición 15 del ranking de la Federación Internacional de Pádel (FIP) y llega como campeona del torneo de San Sebastián, disputado hace un mes.

Por tal motivo, su equipo —el Flowrida Goats— es uno de los favoritos para repetir con el trofeo y ella misma es consciente de la responsabilidad que tiene ahora sobre sus hombros.