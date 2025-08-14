La Pro Padel League llega a Guadalajara; disputa su segunda parada fuera de Estados Unidos

La Pro Padel League (PPL) llega a Guadalajara para disputar el tercer torneo de la temporada 2025.

Del jueves 14 al domingo 17 de octubre, se jugará la segunda parada fuera de Estados Unidos de la mejor liga profesional de pádel del mundo.

La primera se realizó hace un mes (10-13 de julio) en San Sebastián, España.

Los 10 equipos de Estados Unidos, Canadá y México que conforman la PPL lucharán por posicionarse entre los ocho mejores, para clasificar a la City's Cup en búsqueda del campeonato.

Lee también: Diego Cocca aterriza en Guadalajara para ser presentado con Atlas”; “Es un sueño estar de regreso en casa”

#pplguadalajara starts here 🍸✨



We’re kicking things off in style at our Guadalajara opening cocktail surrounded by PPL stars and unbeatable vibes.



See you TONIGHT at 6pm for first serve. Grab you last minute tickets 🔗 in bio #ppl #propadelleague #pplguadalajara pic.twitter.com/XeIYGuYLKF — Pro Padel League (@propadelleague) August 14, 2025

Arkansas Matrix, Cancun Waves, Flowrida Goats, Houston Volts, Las Vegas Smash, Los Angeles Beat, Miami Padel Club, New York Atlantics, San Diego Stingrays y Toronto Polar Bears estarán participando en nuestro país.

El Domo del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) de Jalisco albergará los 14 juegos de la Pro Padel League.

Cabe resaltar que grandes estrellas del juego de la pala disputarán el torneo en Guadalajara.

Entre los nombres más destacados, se encuentran: Federico Chingotto, Lucas Bergamini, Eduardo Alonso, Lucas Campagnolo, Franco Dal Bianco y Juan Tello.

Lee también: Selección Mexicana: Filtran el posible jersey del Tri para el Mundial del 2026

Por parte de las mujeres, estarán las palistas Claudia Jensen, Patricia Llaguno, Lucía Sainz, Aranzazú Osoro y Beatriz Caldera.

Luego de las dos primeras fechas de la PPL, Flowrida Goats aterriza en Guadalajara como líder de la clasificación general con 81 puntos.

El equipo floridano se encuentra con 19 unidades de ventaja sobre su más cercano perseguidor; el segundo lugar le pertenece a New York Atlantics.

Es importante mencionar que los juegos de la Pro Padel League se transmitirán exclusivamente a través de la plataforma de streaming, Tubi.