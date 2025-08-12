Más Información

Selección Mexicana: Filtran el posible jersey del Tri para el Mundial del 2026

Selección Mexicana: Filtran el posible jersey del Tri para el Mundial del 2026

Lionel Messi podría tener de compañero a Gonzalo Piovi; Cruz Azul negocia con Inter Miami

Lionel Messi podría tener de compañero a Gonzalo Piovi; Cruz Azul negocia con Inter Miami

La Casa Blanca acogerá un combate de la UFC el Día de la Independencia de Estados Unidos en 2026

La Casa Blanca acogerá un combate de la UFC el Día de la Independencia de Estados Unidos en 2026

Atlas confirma regreso de Diego Cocca; el argentino sustituye a Gonzalo Pineda en el banquillo rojinegro

Atlas confirma regreso de Diego Cocca; el argentino sustituye a Gonzalo Pineda en el banquillo rojinegro

Rodrigo Huescas anota en la fase previa de la Champions League; así fue el gol del mexicano

Rodrigo Huescas anota en la fase previa de la Champions League; así fue el gol del mexicano

Cada vez falta menos para el comienzo de la Copa del Mundo 2026 y este martes, se filtró en redes sociales la que sería la nueva camiseta de la para disputar la justa mundialista, en un claro homenaje al jersey de la Copa del Mundo de Francia 1998.

El portal Footy Headlines publicó el nuevo uniforme, que contiene el logo de la Federación Mexicana de Futbol dentro de la "Piedra del Sol Azteca", misma que se expande por toda la camiseta. Sin embargo, vale recordar que aún no ha sido anunciada de forma oficial.

Lee también

En 1998, una camiseta con el mismo diseño fue diseñada por la marca mexicana ABA Sport, y desde entonces se convirtió en una de las camisetas más preciadas por los coleccionistas.

En redes sociales, la afición mexicana ya empezó a pedir que salga a la venta para comprarse la suya, a espera de que se haga oficial.

Lee también

ASÍ SERÍA LA CAMISETA DE MÉXICO EN EL MUNDIAL 2026

Así sería el jersey del Tri para el Mundial 2026 / Foto: Especiales
Así sería el jersey del Tri para el Mundial 2026 / Foto: Especiales

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios