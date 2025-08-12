La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que la Selección Mexicana sostendrá un partido amistoso contra Ecuador en Guadalajara.

Como parte de su preparación para la Copa del Mundo de 2026, el Tricolor de Javier Aguirre se enfrentará a Ecuador en el estadio Akron, la casa de las Chivas.

El presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, fue el encargado de dar a conocer el encuentro que sostendrán la selección de Concacaf y la de Conmebol el martes 14 de octubre en el inmueble rojiblanco.

¡Tenemos partido en casa! 🏟️🇲🇽



Incondicionales, volvemos a Guadalajara para enfrentar un importante duelo de preparación rumbo al Mundial. 🫡#PorMéxicoTodo pic.twitter.com/ZktO6nGWAz — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 12, 2025

De esta manera, México volverá a jugar en la Perla Tapatía, luego de casi un año desde aquella victoria (2-0) sobre Estados Unidos, con goles de Raúl Jiménez y de César Huerta.

El duelo ante Ecuador se disputará tres días después del juego contra Colombia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

La noticia sobre el regreso la Selección Mexicana a Guadalajara fue revelada durante una conferencia de prensa organizada en el Museo Cabañas.

En dicho evento, Ivar Sisniega reconoció que para el Tri es más que relevante disputar un juego en una de las sedes mundialistas.

“Aquí va a ser un partido clave en la Copa del Mundo, que es el segundo, donde podemos definir gran parte de la clasificación a la siguiente ronda, por lo tanto, es de suma importancia tener un partido [antes] para conocer bien el estadio y tener esa conexión con la afición”, declaró.

El presidente ejecutivo de la FMF mencionó que Javier Aguirre ha insistido en enfrentarse a “rivales del más alto nivel”, en los partidos de preparación de cara a la justa mundialista, por lo que decidieron buscar a una de las mejores selecciones sudamericanas en la actualidad.

“Ecuador es el segundo lugar de Conmebol en la clasificación para la Copa del Mundo. Indudablemente va a estar en el Mundial y con un gran nivel. Va a ser una buena prueba para la Selección Mexicana”, afirmó.

De igual forma, Ivar Sisniega agradeció el apoyo que ha recibido la FMF por parte del Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, y de la directiva de las Chivas, encabezada por Amaury Vergara, para poder llevar a cabo este “gran acontecimiento”.

El dirigente de la FMF detalló que la venta de boletos, para el partido entre México y Ecuador en el estadio Akron, comenzará oficialmente el lunes 18 de agosto.