David Failteson, periodista de TUDN, utilizó su cuenta de X para candidatear a un jugador a la Selección Mexicana que en 10 meses disputará la Copa del Mundo del 2026.
El comentarista estaba al pendiente al partido entre Santos Laguna y Guadalajara en donde encontró a un elemento al que de inmediato “puso” en el tricolor. Pese a no ser nombrado el jugador del partido, no cabe duda de que el futbolista mexicano fue clave en la victoria de los laguneros en casa.
Con un penal atajado y múltiples intervenciones en disparos a puerta, el guardameta Carlos Acevedo fue el factor que inclinó la balanza a favor de los Guerreros, lo que provocó que Faitelson acudiera a su cuenta de X a escribir:
“Carlos Acevedo levanta la mano para la selección mexicana…”, escribió el periodista en su cuenta de X. Al arquero de Santos Laguna no lo llaman a la selección nacional desde julio del 2024 cuando fue en calidad de suplente a la Copa América.
Acevedo, quien solo ha visto acción en seis partidos con la camiseta del tricolor, acumula apenas dos porterías imbatidas en su trayectoria a nivel internacional, ambos en la Concacaf Nations League.