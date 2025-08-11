Un par de aficionados del América mancharon la victoria de las Águilas sobre el Querétaro del sábado pasado, pues golpearon a un seguidor de los Gallos Blancos, que terminó en el hospital debido a las lesiones que le provocaron.

En el partido del sábado, la afición azulcrema aguantó los relámpagos y la lluvia registrada en la tarde noche de ese día, algo que retrasó por más de una hora el arranque del partido correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2025.

Después de varios minutos de espera, los futbolistas del América y de Querétaro salieron al campo para dar inicio a su duelo. El canterano azulcrema, Dagoberto Espinoza, se encargó de darle el triunfo a su equipo.

Lee también: Pumas deja escapar la victoria ante Necaxa; la falta de contundencia le pasa factura en casa

Porras del América y Querétaro protagonizan pelea

De acuerdo con el propio Ministerio Público, el partido de las Águilas frente Gallos terminó con un total de 30 detenidos, debido a una riña que se registró entre ambos grupos de animación.

Ambas porras se encontraron en el bajo puente ubicado sobre Eje 6 Sur, donde se desató la golpiza, y de donde salieron la mayoría de detenidos. Este suceso habría ocurrido después del juego entre las Águilas y los Gallos Blancos.

El periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez) compartió en su cuenta de X, que dos aficionados del América fueron responsables de fracturarle el pómulo y la quijada a un seguidor del Querétaro, que terminó siendo trasladado al Hospital General Xoco.

Lee también: Cuauhtémoc Blanco anota espectacular gol en partido de leyendas ante Chivas; los jugadores rojiblancos no lo podían creer

AMERICANISTAS DETENIDOS por APALEAR a OTRO AFICIONADO

Juan Martínez

José Glz

Son integrantes de la porra del @ClubAmerica

Le pusieron una golpiza a un aficionado del @Club_Queretaro

Le fracturaron pómulo, quijada…

Acabó en Xoco.

Agentes de @SSC_CDMX los detuvieron. pic.twitter.com/pUDAjE5F8m — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 11, 2025

Los vecinos de aquella colonia se han quejado de la inseguridad que se vive en los alrededores del inmueble, algo que comenzó desde la mudanza del América al Estadio Ciudad de los Deportes.