Allan Saint-Maximin es anunciado como refuerzo del América; oficialmente cayó el bombazo azulcrema

Finalmente, la espera termino. Luego de varios días de incertidumbre, Allan Saint-Maximin ya fue anunciado oficialmente como refuerzo del América.

A través de las redes sociales de las Águilas, se confirmó que el habilidoso extremo francés es nuevo jugador azulcrema. Otro bombazo cayó en el futbol mexicano.

Con una espectacular presentación, el equipo de Coapa recibió al atacante de 28 años, que llega procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita.

Todos hablan de él. Sin excepción piden su llegada... ¡y su anuncio es inevitable! 🇫🇷⌛️ pic.twitter.com/ROC5d3cbhK — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

