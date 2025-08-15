Isaac del Toro busca conquistar una prueba de ciclismo más, en esta ocasión se trata de la Clásica de Hamburgo 2025, donde el mexicano quiere seguir con sus grandes actuaciones para ir escalando puestos en el ranking de la UCI (Unión Ciclista Profesional).

El mexicano de 21 años está de regreso a la acción tras haber ganado la Vuelta a Burgos, razón que lo coloca como uno de los grandes favoritos a ganar en la competencia alemana, y así convertirse en el primer mexicano en lograrlo.

Esta competencia será un gran reto para el mexicano, pues enfrentará a ciclistas de gran nivel como a: Olav Kooji, actual campeón,así como Paul Magnier y Sam Bennett. En Hamburgo se reunirán 23 equipos, contando con 18 del World Tour y cinco Pro Teams, cada uno con siete ciclistas.

De momento, Isaac se encuentra en la séptima posición del ranking de la UCI, por lo que al termino de esta competencia podría ascender unos peldaños o bajar algunos, todo dependerá de su desempeño a lo largo de la prueba.

Esta será la edición número 28 de la carrera alemana, la cual consiste de una ruta de 207 kilómetros, que parte desde Buxtehude y termina en Hamburgo. La gran parte del recorrido será llano, pero lo más exigente será el tramo final, donde los ciclistas deberán de ser explosivos y veloces.

El cierre de la carrera consiste en un circuito de 41 kilómetros, donde habrá tres vueltas alrededor del río Elba; sin embargo, lo más desgastante será camino a la meta, ya que ahí se enfrentarán una subida de aproximadamente un kilómetro con siete por ciento de inclinación.

¿Dónde ver EN VIVO la Clásica de Hamburgo?

Esta carrera se lleva a cabo el domingo 17 de agosto, y para seguir a Isaac del Toro en cada ocasión, se podrá hacer por medio de las plataformas de Claro Sports.