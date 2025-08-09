Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Tras conquistar la Vuelta a Burgos 2025, el ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) reconoció que la carrera no fue fácil y que tuvo que sobreponerse a varios contratiempos, incluido un pinchazo en la última bajada, para asegurar su victoria final.

El vencedor destacó el papel del equipo, el ambiente positivo dentro del grupo y el orgullo que siente por representar a su país en lo más alto del podio.

"El equipo siempre mantiene un ambiente muy tranquilo, la verdad, no se nos estaba dando, pero al final conseguimos el resultado", comentó el mexicano, quien ha reconocido que la etapa se complicó por el pinchazo en la última bajada pero finalmente se hizo con la general.

Del Toro reconoció que el contratiempo mecánico le hizo pensar que podía perder la carrera.

"Obviamente un poco, porque se iba a complicar más de lo normal pero tratamos de mantener el temple y hacer las cosas bien", apuntó el corredor.

Sobre esta temporada, en la que le mexicano se hizo un nombre en el ciclismo internacional, destacó que "hay días en los que hay cansancio aunque no lo parezca y otros en los que el cuerpo reacciona muy bien".

Para el joven de 21 años, esta edición de la Vuelta a Burgos fue “salvada por los muebles”, después de que una caída le apartase de la victoria el primer día y hoy el pinchazo.

"Cuando Ciccone atacó sabía que seguía siendo primero, pero tenía que evitar cualquier imprevisto y la prioridad era no llegar con Fortunato y abrir tiempo con el resto", apuntó.

Una temporada para recordar para el mexicano que reconoció que ha sido "un año de aprendizaje" para el ciclismo mexicano y que es "un orgullo representar" a México y sobre su futuro, señaló que prefiere "no saber".

