Federico Chingotto sobre ser el mejor ranqueado de la Pro Padel League en Guadalajara; “Voy a cumplir esa expectativa”

La Pro Padel League (PPL) aterrizó en nuestro país para disputar la tercera fecha del calendario de la temporada 2025

La que es considera la mejor ligar profesional de pádel en el mundo eligió a Guadalajara para hacer su segunda parada fuera de Estados Unidos, tras visitar San Sebastián en España un mes atrás.

La PPL arribó a la Perla Tapatía con sus mejores jugadores y jugadoras que estarán compitiendo por el título en El Domo del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE).

Una de las máximas figuras que se presentarán en Jalisco es, sin duda alguna, el argentino Federico Chingotto.

El Súper Ratón llega como el mejor posicionado en el Ranking de la Federación Internacional de Pádel (FIP), al ocupar el tercer lugar con 13690 puntos, empatado con el español Alejandro Galán.

El ser uno de los favoritos para proclamarse campeón de la PPL en Guadalajara no le quita el sueño porque acepta la responsabilidad, ya que considera que se preparó lo mejor posible.

“Al final, partimos por el Ranking como candidatos, pero la presión está en el día a día y la vamos llevando de una manera tranquila. Como digo, en el colegio cuando llegas, estudias y vas al examen estás tranquilo; si no estudiaste, estás un poco más intranquilo. Entrenamos bastante para poder estar tranquilos, trato de disfrutar, de darlo todo y cumplir esa expectativa”, declaró en entrevista.

Sobre jugar en México, el Súper Ratón reconoció que hay factores a los que necesitan adecuarse, pero que, junto con su pareja, están comprometidos a conseguir el trofeo.

“Las condiciones están un poco altas, falta un poco el aire, pero creo que lo manejamos bien y hay que adaptarse. Con mi equipo estamos con muchas ganas, así que trataremos de poner donde se merece a Miami Padel Club, dar lo mejor y tratar de salir campeones”, sentenció Federico Chingotto.

El porteño manifestó que será sumamente importante analizar el juego de sus oponentes sobre la pista de El Domo del CODE, para poder luchar por alcanzar la gloria máxima en Guadalajara.

“Tendremos que estudiar bien a los rivales, hay que estudiarlos, estaremos atentos y, en ese momento, estaremos preparados para pelear”, aseguró.