Jugadores argentinos de Cancun Waves consideran un privilegio representar al equipo local; “Queremos dejar la bandera de México en lo más alto”

La dupla varonil de Cancun Waves protagonizó uno de los juegos más emocionantes de la Pro Padel League en Guadalajara.

Los argentinos Maximiliano Arce y Franco Dal Bianco derrotaron a la pareja de Los Ángeles Beat, conformada por Tolito Aguirre y Álvaro Cepero.

En tres sets (6-3, 1-6 y 10-12), el equipo cancunense se quedó con el triunfo sobre el angelino, en un duelo que hizo vibrar al público presente en las gradas de El Domo del CODE de Jalisco.

Con el paso de los juegos, emociones en las grades de inmueble tapatío comenzaron a aumentar cada vez más hasta que hicieron erupción durante el último parcial.

Luego de la victoria, los dos padelistas argentinos platicaron sobre lo que significa portar la camiseta del único equipo tricolor de la PPL.

“Representar al equipo mexicano acá es un orgullo para nosotros. Intentamos dejar la bandera mexicana lo más alto posible”, declaró Maximiliano Arce en zona mixta.

De igual forma, compartió sobre la responsabilidad que tienen con Cancun Waves de conquistar el trofeo de la PPL en Guadalajara.

“Cuando representas al local, la obligación de ganar está; sin duda, es real. Es duro, pero somos profesionales y hay que saber administrar esa presión para intentar ganar. Todo el equipo se ha encargado de distribuir la presión y de concentrarnos partido a partido”, mencionó Maximiliano Arce.

Sobre el mismo tema, su compañero, Franco Dal Bianco, compartió las sensaciones que le dejó ver las tribunas de El Domo del CODE de Jalisco “encendidas” por el apoyo de la afición tricolor.

“Representar a Cancun Waves, acá en México, es una cosa que pocos pueden y es un privilegio para mí. Es increíble para las dos parejas [ver] siempre las gradas llenas; espero que se sigan llenando y nosotros darles espectáculo para que disfruten de esto que es el mejor pádel del mundo”, externó el padelista argentino.

Respecto a las esperanzas de su equipo de colarse entre los ocho mejores para disputar la City's Cup, Maximiliano Arce señaló que espera que la victoria “sirva para clasificar porque la verdad está muy duro”.