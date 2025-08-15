Alana Flores acepta que boxear es difícil; Sebastián Cáceres estará en Supernova para apoyarla

Alana Flores está lista para vivir una noche mágica en Supernova Orígenes, donde enfrentará a Gala Montes en un combate que promete emociones. La peleadora regiomontana contará con el respaldo de su familia y de su novio, el futbolista Sebastián Cáceres, algo que, asegura, le dará una motivación especial.

“Sí, sí, va a estar en mi pelea. Ésta es la segunda vez que va a estar presente en una de mis peleas. Cuando yo lo conocí, me fue a ver a Colombia y ahora va a estar por fin de nuevo acompañándome y eso también me motiva muchísimo, va a estar en mi esquina. Ha estado en otras veladas, ese público es muy diferente al mexicano”, compartió Alana a las medios de comunicación.

La boxeadora vivirá su cuarta experiencia en el boxeo espectáculo. Ya ha tenido presencia internacional dos veces en la Velada del Año en España y en otra función en Colombia. Sin embargo, confiesa que pelear en México es distinto, pues hacerlo frente a su gente la llena de emoción.

“Sí, la verdad es que me siento muy emocionada, creo que siento muchas ansias, porque es una pelea que he estado esperando durante mucho tiempo. Pelear en mi país es algo que me emociona muchísimo y ya estamos por fin a dos días de la pelea”, señaló con ilusión.

Alana reconoció que la preparación de Gala Montes la ha sorprendido. Durante los entrenamientos previos, observó su evolución y no dudó en destacar su crecimiento arriba del ring.

“Me pareció que ha mejorado muchísimo. La verdad es que el boxeo no es fácil. Mucha gente piensa que solamente es tirar golpes y que cualquier persona empieza y tiene la coordinación, pero la verdad es que no es así. De hecho, en mi documental, si pueden ver mis inicios, yo tenía dos patas izquierdas, parecía que tenía dos patas chuecas, además de que tengo pie plano, entonces, agarrar coordinación, agarrar buena resistencia es algo muy complicado y es de aplaudirle lo que yo vi hoy en su entrenamiento”.

La dueña de Raniza FC sabe que el boxeo no es un camino sencillo. Reconoce el sacrificio que implica cada sesión de entrenamiento y asegura que en esta ocasión lo dejará todo arriba del ring para regalar un espectáculo a quienes la verán pelear en vivo por primera vez.

“La verdad es que me genera muchísimo, porque a lo largo de este tiempo en el que yo he estado creando contenido y a lo largo del tiempo en el que he empezado a boxear, he pasado por muchas altas y bajas, he pasado por cosas difíciles, algunas no tanto como otras, y la verdad es que emocionalmente es un camino complicado. Entonces, el haber ido ya tres veces a pararme en un país diferente al mío y ahora por fin poder estar dentro de mi propia casa con mi propia gente me emociona muchísimo”, dijo la influencer regiomontana.

En esta nueva presentación, Alana Flores busca demostrar que está lista para consolidarse en el boxeo espectáculo, y hacerlo con el apoyo de su gente será la motivación extra que necesita para salir del ring con una sonrisa.

