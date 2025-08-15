Portero del Puebla se equivoca y lo sacan; el error le costó a Jesús Iván Rodríguez

Muy caro le costó el error al portero del Puebla, Jesús Iván Rodríguez, la llamada “Araña”.

En el minuto 45 justo antes de terminar la primera parte, el portero del Puebla fue contra el delantero de Atlético de San Luis, y lo derribó en una acción en la que bien pudo actuar de otra forma.

Se marcó el penalti que Joao Pedro convirtió en gol por parte de los sanluisinos.

Hasta ahí todo bien, terminó el primer tiempo.

Lo extraño fue que al iniciar la segunda parte se realizó un extraño cambio. Julio González entró a cubrir la portería poblana en lugar de “La Araña”, quien fue castigado por cometer tan grave error.

¿O habrá pasado algo más en el vestidor?

Lee también Partido de Puebla se retrasa, tras riña en el Estadio Cuauhtémoc; "La Franja" enfrenta al Atlético de San Luis