Partido de Puebla se retrasa, tras riña en el Estadio Cuauhtémoc; "La Franja" enfrenta al Atlético de San Luis

Liga MX: Puebla vs Atlético de San Luis – EN VIVO – Jornada 5 – Apertura 2025

Jugadoras alzan la voz para que el pádel se integre a los Juegos Olímpicos; “Es el sueño de todas”

Semenyo fue víctima de insultos racistas en el Liverpool vs Bournemouth; el partido se detuvo por unos minutos

Pumas Femenil llegará reforzada al Clásico Capitalino; Liced Serna y Ariatna Dorantes se unen a las auriazules

Este viernes, el partido que “La Franja” de disputó contra el Atlético de San Luis se retrasó alrededor de diez minutos, después de que se desataran hechos violentos afuera del Estadio Cuauhtémoc.

En las inmediaciones del recinto ocurrió una riña que dejó a una mujer fallecida y a un hombre lesionado por el proyectil de un arma de fuego, de acuerdo a reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

“En la zona permanece un dispositivo de seguridad perimetral, así como patrullajes para la localización de los responsables, quienes al parecer se dieron a la fuga a bordo de un vehículo”, informó la Secretaría.

Conforme a las autoridades, el conflicto se desató entre dos grupos de personas ajenas a las actividades deportivas: Antorcha Campesinay 28 de Octubre, dos organizaciones de ambulantes.

Por el momento, la Fiscalía General del Estado ya abrió una investigación sobre los hechos violentos. Y el partido, correspondiente a la quinta fecha del Apertura 2025, continuó momentos más tarde.

