La Pro Padel League se creó en 2023 con el objetivo de que este deporte tomara mayor fuerza en Estados Unidos.

Sin embargo, el crecimiento de la PPL ha sido impresionante, a pesar de que apenas está disputando su tercera temporada.

Gracias a la respuesta que tuvieron por parte de sus aficionados, los dirigentes de la que es considera la mejor liga profesional de pádel del mundo tomaron la decisión de realizar dos visitas a diferentes países durante su calendario de 2025.

España (San Sebastián) y México (Guadalajara) fueron los países elegidos para realizar un torneo de la campaña fuera del territorio estadounidense.

El objetivo de la Liga sigue siendo crecer y crecer, sobre todo para tener la posibilidad de llegar a otras latitudes.

El director de la PPL, Sidney Newcomb, reconoció que la evolución que ha tenido su liga ha superado las expectativas que se tenían cuando se fundó.

“El primer año el sueño era tener una Liga norteamericana para [hacer] crecer el pádel en Estados Unidos, pero, ya como hay tanto interés, estamos pensando más. Los dueños [quieren] una Liga global. El [objetivo] es seguir creciendo, ese es el curso que estamos teniendo”, declaró en entrevista exclusiva para EL UNIVERSAL Deportes.

Sobre las posibilidades de salir a otros países para que el pádel se continúe expandiendo, el dirigente de la PPL, aceptó que ya existen interesados que han preguntado directamente.

“Estamos en el tercer año y yo empecé [desde] el primer año. El nivel era bueno, teníamos ocho equipos nada más y los jugadores eran los mejores americanos, pero no eran los de este nivel, de lo mejor en todo el mundo. [Ahora] hay mucha gente que está interesada en invertir más plata y hay muchos sitios que nos están preguntando siempre si podemos hacer la Pro Padel League aquí o allá”, manifestó.

Sidney Newcomb considera que la PPL creció exponencialmente, gracias a que se comenzó a seguir en el viejo continente y el formato llamó la atención.

“Yo creo que la Liga se miró por Europa y los jugadores, como no tienen concepto de equipos, jugar equipo contra equipo, tienen ese sentimiento de jugar individual, pero esto es cosa diferente y a todos les encanta”, compartió a este diario.

El director de la Pro Padel League aprovechó para mandarle un mensaje a las personas para que poco a poco comiencen a adentrarse en el mundo del juego de la pala.

“Cuando la gente vea que es fácil aprender, fácil jugar, pero que también es muy bonito para ver a los profesionales jugar, va a crecer más rápido. Es un deporte bueno para jugar y también para ver; es un único, es diferente que cualquier deporte de raqueta”, añadió Sidney Newcomb.