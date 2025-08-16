Más Información
Horarios y canales para ver EN VIVO el a México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas este domingo 17 de agosto; enfrentarán a Panamá
México sigue con vida en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas tras derrotar 11-5 a Puerto Rico. La travesía tricolor en Williamsport, Pensilvania continua este domingo con un juego de eliminación ante Panamá.
El Swing Perfecto de Chihuahua — representante tricolor en la edición 2025 del torneo — perdió su primer duelo ante Asia Pacífico (China Taipei) y con la soga en el cuello derrotó a la novena boricua para mantenerse con vida en el torneo.
El conjunto mexicano enfrentará este domingo a Panamá en duelo de eliminación directa en busca de mantener vivo el sueño del cuarto campeonato de la Serie Mundial de Ligas Menores.
¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el juego entre México y Panamá en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas?
México y Panamá se verán las caras en Williamsport en duelo de eliminación directa que será transmitido por televisión de paga y servicio de streaming.
Panamá vs México
- Fecha: Domingo 17 de agosto
- Hora: 12:00 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN 3 y Disney+