Hijo de Dr. Wagner Jr. se proclama nuevo campeón Latinoamericano de Triple A; "esto es para México, mi familia y mi legado"

Horarios y canales para ver EN VIVO el a México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas este domingo 17 de agosto; enfrentarán a Panamá

Chivas sigue sin reaccionar; cayeron contra los Bravos de Juárez

Liga MX: Tigres vs América - EN VIVO - Jornada 5 - Apertura 2025

México vence a Puerto Rico en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas; par de cuadrangulares de Gregorio Madrid mantienen con vida a la novena tricolor

tras derrotar 11-5 a Puerto Rico. La travesía tricolor en Williamsport, Pensilvania continua este domingo con un juego de eliminación ante Panamá.

El Swing Perfecto de Chihuahua — representante tricolor en la edición 2025 del torneo — perdió su primer duelo ante Asia Pacífico (China Taipei) y con la soga en el cuello derrotó a la novena boricua para mantenerse con vida en el torneo.

El conjunto mexicano enfrentará este domingo a Panamá en duelo de eliminación directa en busca de mantener vivo el sueño del cuarto campeonato de la Serie Mundial de Ligas Menores.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el juego entre México y Panamá en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas?

México y Panamá se verán las caras en Williamsport en duelo de eliminación directa que será transmitido por televisión de paga y servicio de streaming.

Panamá vs México

  • Fecha: Domingo 17 de agosto
  • Hora: 12:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: ESPN 3 y Disney+

