Inauguran la exposición "Juego Limpio", un recorrido por la historia del futbol en México y el mundo

La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá permitirá que millones de aficionados disfruten del futbol, un deporte que en México va mucho más allá del entretenimiento y forma parte de la identidad nacional.

Con la emoción rumbo a la justa mundialista, el balompié comienza a ocupar espacios que invitan a la reflexión, la memoria y la unión social.

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Mientras avanza la cuenta regresiva hacia el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, distintos puntos del país albergarán experiencias y exposiciones relacionadas con el torneo de la FIFA.

Una de ellas es “Juego Limpio: la cancha que nos une”, un recorrido que fue inaugurado este miércoles y que tiene como sede el Museo Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México.

La exposición, conformada por diversas zonas temáticas, permite a los visitantes adentrarse en los orígenes y la evolución del futbol tanto en México como a nivel internacional, además de presentar una recopilación de objetos y piezas históricas vinculadas a la Copa del Mundo.

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La experiencia ofrece un recorrido por los torneos masculinos y femeniles, al tiempo que expone las otras caras del futbol, abordando problemáticas como la violencia de género, las barreras culturales y la discriminación, dejando como mensaje final la necesidad de transformar conductas y consolidar al deporte como una verdadera herramienta de unión social.