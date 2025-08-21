La NFL quiere evitar algunos festejos para la próxima temporada; conoce cuáles son

La NFL quiere que los jugadores se diviertan dentro de las reglas.

Es por eso que la Liga enfatizará el espíritu deportivo y tomará medidas enérgicas contra los gestos violentos y sexualmente sugerentes esta temporada.

“Los gestos antideportivos, como simular disparar o blandir un arma, o los gestos inapropiados como un corte de garganta, o los gestos sexuales desafortunados, aumentaron un 133%, lo que es un punto de énfasis”, declaró Walt Anderson, analista de reglas de arbitraje de la NFL.

“Los árbitros se lo han puesto muy claro a los clubes. Es una de esas áreas en las que la Liga quiere trabajar activamente. Hay muchas maneras para que los jugadores celebren, y se les ocurren algunas muy originales y, a menudo, entretenidas, así que queremos que se centren en ellas y no en las áreas inapropiadas”.

En abril, la NFL amplió los actos prohibidos para incluir la prohibición del gesto de “limpiarse la nariz” que, según el ejecutivo de la Liga, Troy Vincent, está afiliado con las pandillas. La regla de conducta antideportiva ahora establece: “cualquier gesto violento”.

