Más Información

Diana Shnaider emociona a Monterrey y busca su quinto título en la WTA

Diana Shnaider emociona a Monterrey y busca su quinto título en la WTA

Tuca Ferretti expone al futbol mexicano; asegura que "arreglaron" partidos para perjudicar al Atlas

Tuca Ferretti expone al futbol mexicano; asegura que "arreglaron" partidos para perjudicar al Atlas

Exjugador de la Liga MX abandonó las canchas; comienza carrera como cantante de salsa

Exjugador de la Liga MX abandonó las canchas; comienza carrera como cantante de salsa

Jorge León, el “Abogado Pateador”: un referente mexicano que combina el derecho, el deporte y la inspiración

Jorge León, el “Abogado Pateador”: un referente mexicano que combina el derecho, el deporte y la inspiración

Liga MX: ¿Qué partidos de la Jornada 6 del Apertura 2025 serán transmitidos en televisión abierta?

Liga MX: ¿Qué partidos de la Jornada 6 del Apertura 2025 serán transmitidos en televisión abierta?

El calor de Monterrey no se compara con el fuego que vive dentro de Diana Shnaider, dueña de un espíritu guerrero que permitió remontar, dos tie breaks de por medio, a Elise Mertens (3-6, 7-6 y 7-6) para clasificar a las semifinales del Abierto GNP Seguros de Monterrey.

Después de tres horas y tres puntos para partido, la número 12 del ranking mundial se metió entre las mejores del torneo que busca conquistar por primera vez. Su camino a la grandeza, busca escribir un nuevo capítulo en la Sultana del Norte.

Lee también

Nacida en Zhiguliovsk, Rusia, a mil kilómetros de Moscú, Shnaider comenzó a jugar tenis con cuatro años. Sin embargo, fue en la NCAA donde encontró la clave para su progresión gracias a una beca deportiva en Estados Unidos. Fue parte de la Universidad de Carolina del Norte y allí empezó a dar sus primeros pasos hacia su mejor versión.

Gracias a esa experiencia, "aprendí a gestionar la presión y eso me sirve ahora al enfrentarme a las mejores", comentó Shnaider. Además, tuvo como entrenadora a la ex número uno del mundo, Dinara Safina. Su carrera la engalanan dos títulos en dobles y cuatro en singles, todos obtenidos en 2024, año en el que destaca su medalla olímpica en París.

Lee también

Llegó a estar entre las cuatro mejores del Abierto de Monterrey tras vencer a Kamila Rajímova y en octavos de final a Mertens, cinco veces ganadora de Grand Slams en la categoría de dobles.

La potencia y la mentalidad son las características que convierten a Shneider en una jugadora única. Por ahora, su talento y su inconfundible bandana seguirán enamorando al público regiomontano en el Club Sonoma.

Google News

Noticias según tus intereses

Comentarios