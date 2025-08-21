Abierto GNP Seguros: ¿Cuánto cuestan los boletos para ver el torneo WTA 500 en Monterrey?; estos son los precios

La WTA regresó a México para disfrutar una nueva edición del Abierto GNP Seguros en Monterrey, el torneo que abrió las puertas del tenis femenil en el país. Según los organizadores, más de 34 mil aficionados se acercarán al Club Sonoma a lo largo de la semana para vivir el torneo y por eso, a continuación te vamos a contar cuánto cuesta comprar un boleto o abono para ver a las mejores tenistas del mundo en Nuevo León.

Mientras el boleto por día más barato está en 750 pesos, el más caro está en 7 mil 400 pesos, sin tomar en cuenta los gastos por bebidas y alimentos dentro del complejo deportivo.

Además, los boletos individuales tienen precios distintos cada día dependiendo la instancia en la que se encuentra el torneo.

¿Cuánto cuestan los boletos del Abierto GNP Seguros Monterrey?

El torneo ofreció la opción de comprar un triabono que integra los partidos de jueves a sábado y el abono general que cubre la semana completa de lunes a sábado. A continuación, los precios detallados de cada sección.

Suite Primer Nivel: para los cuartos de final este jueves, cuesta 6 mil 800 pesos; el abono de tres días cuesta 19 mil 300 pesos y el abono completo 32 mil 550 pesos.

Suite Segundo Nivel: para los cuartos de final este jueves, cuesta 6 mil 800 pesos; el abono de tres días cuesta 19 mil 300 pesos y el abono completo 31 mil pesos.

Palco Sur: para los cuartos de final este jueves, cuesta 7 mil 400 pesos; el abono de tres días cuesta 21 mil 50 pesos y el abono completo 35 mil 600 pesos.

Palco Amstel Ultra: para los cuartos de final este jueves, cuesta 5 mil 900 pesos; el abono de tres días cuesta 16 mil 850 pesos y el abono completo 27 mil 250 pesos.

Palco Pte/Ote: para los cuartos de final este jueves, cuesta 3 mil 700 pesos; el abono de tres días cuesta 10 mil 550 pesos y el abono completo 16 mil 750 pesos.

Tribuna Amstel Ultra Pte/Ote: para los cuartos de final este jueves, cuesta mil 100 pesos; el abono de tres días cuesta 3 mil 650 y el abono completo 5 mil 600 pesos.

Tribuna no numerada: para los cuartos de final este jueves, cuesta 750 pesos; el abono de tres días cuesta 2 mil 550 pesos y el abono completo 3 mil 850 pesos.