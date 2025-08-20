Abierto GNP Seguros: Elise Mertens vence a Donna Vekic en octavos de final; otra excampeona es eliminada

El Abierto GNP Seguros se despide de otra de sus excampeonas. Esta vez le tocó a la croata Donna Vekic, quien cayó por doble 6-3 ante la raqueta belga Elise Mertens y fue eliminada en octavos de final.

Después de vencer a la griega Maria Sakkari en primera ronda, Vekic, número 55 del mundo, se ganó a gran parte del público regiomontano, que recuerda con cariño su consagración en 2023. En esta decimoséptima edición del Abierto, la croata integraba la lista de excampeonas buscando una nueva corona junto a Linda Noskova, campeona defensora; Leylah Fernández, campeona en 2021 y 2022, y Anastasia Pavlyuchenkova, cuatro veces campeona en 2010, 2011, 2013 y 2017.

Lee también El Abierto de Monterrey en números; esperan derrama económica de 220 millones de pesos

Este es un torneo especial ya que para Noskova y Pavlyuchenkova, ganar en Monterrey significó su primer título en la WTA, ambas con 19 y 18 años de edad respectivamente. Para la tenista rusa, además, el campeonato del 2017 lo logró tras derrotar a la entonces número 1 del mundo, la alemana Angelique Kerber.Sin embargo, este martes fue eliminada de manera sorpresiva por la croata Antonia Ruzic (6-7 y 1-6), quien avanzó desde la clasificación y aún no ha perdido un set en el torneo.

De Vekic, Monterrey fue su cuarto título profesional, pero Mertens decidió poner punto final a su travesía por Nuevo León y así consolidarse como una de las favoritas para ganar el trofeo.

Lee también Mauricio Sulaimán revela que Julio César Chávez "está deshecho" con la situación de su hijo; ya habló con El Gran Campeón

En conferencia de prensa, Mertens declaró que “me siento bien acá, el público me apoya y espero poder jugar más partidos de cara al US Open”. Además, señaló que “jugar y ganar me da una buena sensación, por eso vine acá, para tener ritmo, mejorar y sentirme bien”.

Ahora, en cuartos de final, enfrentará a Diana Shnaider.