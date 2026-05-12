Cuatrero, luchador mexicano, es condenado a 12 años por tentativa de feminicidio contra Stephanie Vaquer

La justicia mexicana dictó sentencia en uno de los casos más mediáticos recientes dentro del mundo de la lucha libre.

Este martes 12 de mayo, Rogelio Reyes, conocido como "Cuatrero", fue condenado a 12 años y 8 meses de prisión tras ser hallado culpable de tentativa de feminicidio y violencia familiar en contra de su expareja, la también luchadora chilena Stephanie Vaquer, figura de la empresa estadounidense WWE.

Lee también Figura de Televisa confiesa cómo salió de TV Azteca: "No me quería ir"

El fallo marca un punto clave en un proceso que atrajo la atención tanto del ámbito deportivo como del judicial, causando una enorme respuesta en redes sociales por parte de los aficionados a la disciplina.

Es importante precisar que el tiempo en prisión preventiva será descontado de su sentencia, por lo que el esteta integrante de "La Nueva Generación Dinamita" no cumpliría la pena completa. A esto se suma la intención de su equipo legal de solicitar una reducción por buena conducta, lo que podría derivar en su liberación anticipada en un periodo cercano a cinco años.

Lee también Chicharito señala a Hormiga González como su heredero e ídolo del futuro en México

Hasta el momento, no ha habido posicionamiento público de las partes involucradas respecto al fallo de las autoridades capitalinas.

La carrera del gladiador, quien en marzo pasado había retomado la actividad tras permanecer dos años en prisión preventiva, apuntaba a su regreso a los planos estelares de la cartelera, un objetivo que ahora deberá quedar en pausa.