Antonia Ruzic es la revelación del Abierto GNP Seguros; venció a Cocciaretto y avanzó a cuartos de final

En Guadalajara, todos asumen su responsabilidad por los malos resultados; piden apoyo de la afición

Abierto GNP Seguros: Elise Mertens vence a Donna Vekic en octavos de final; otra excampeona es eliminada

Leagues Cup 2025: Inter Miami vs Tigres- EN VIVO - Cuartos de Final -

Lionel Messi no jugará ante Tigres; Inter Miami prefiere cuidarlo para la MLS

El Abierto GNP Seguros es una fuenta inagotable de historias increíbles, en este caso como la de Antonia Ruzic, de 22 años, que derrotó (7-6, 2-6 y 6-0) a la italiana Elisabetta Cocciaretto y clasificó por primera vez a unos cuartos de final de un torneo categoría 500 de la WTA.

El camino de la joven raqueta croata ha sido sorprendente. Llegó a Nuevo León a jugar la clasificación y desde entonces, ha perdido un solo set, jugando cuatro partidos y dejando en el camino nada más y nada menos que a la máxima campeona en la historia del torneo.

Bianca Fernández, Xiaodi You y la cuatro veces campeona Anastasia Pavlyuchenkova fueron las víctimas de Ruzic antes de Cocciaretto, de quien se vengó por la derrota en el WTA 125 de Bastad este año.

En el lugar número 89 del ranking mundial, Ruzic se roba los reflectores como la gran revelación del torneo y ahora, tiene la mira puesta en Marie Bouzková, su rival en cuartos de final, que fue la encargada de eliminar a dos favoritas del público mexicano como Beatriz Haddad Maia y Zeynepp Sonmez.

