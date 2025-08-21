Más Información

Abierto de Monterrey: Horario y canales para ver EN VIVO los cuartos de final; HOY, jueves 21 de agosto

México ya conoce a sus rivales para las eliminatorias de CONCAF rumbo al Mundial Femenil del 2027 en Brasil; deberán ser líderes de grupo

Chino Huerta y Orbelín Pineda se enfrentan por un boleto a la UEFA Conference League; horario y canales para el juego de ida, este jueves 21 de agosto

Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 2 entre Pericos de Puebla y Diablos Rojos del México; HOY jueves 21 de agosto

¡Sin mexicanos!; así quedaron las semifinales de la Leagues Cup tras la eliminación de todos los equipos de la Liga MX

Este jueves se llevarán a cabo los cuartos de final de la decimoséptima edición del , donde solamente queda una excampeona con vida de las cuatro que empezaron el torneo.

La jornada del miércoles fue brutal para tenistas como Donna Vekic, Leylah Fernández y Emma Navarro, que fueron sorpresivamente eliminadas en manos de Elise Mertens, Rebecca Sramkova y Alycia Parks respectivamente. Ahora, la segunda sembrada del torneo, Ekaterina Alexandrova, toma la etiqueta de favorita para llevarse el título, aunque enfrentará a Linda Noskova, la campeona defensora.

Si se habla de sorpresas, la joven croata Antonia Ruzic se roba los reflectores tras venir desde los clasificatorios y estar instalada entre las ocho mejores tenistas de un torneo categoría 500 de la WTA por primera vez en su carrera. Por el boleto a semifinales, enfrentará a Marie Bouzkova.

En la rama de dobles no hubo tanto drama. La pareja que ocupa el primer lugar del sembrado, compuesta por Gabriela Dabrowski y Erin Routliffe, chocará contra Linda Noskova y Rebecca Sramkova. La jornada comienza con el duelo entre Hanyu Guo/Alexandra Panova y Magali Kempen/Anna Siskova, seguidas por el partido entre Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martínez y Leolia Jeanjean/Maria Kozyreva.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO los cuartos de final del Abierto GNP Seguros.

¿Cuándo y dónde ver la acción del Abierto GNP Seguros Monterrey este jueves 21 de agosto?

Multimedios

A partir de las 20:00 horas y a las 22 horas en el canal 6.3

Azteca Deportes

A partir de las 20:00 horas por Azteca Network (Total Play canal 521 y en Dish, canal 330) o en aztecadeportes.com

