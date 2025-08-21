Abierto de Monterrey: Horario y canales para ver EN VIVO los cuartos de final; HOY, jueves 21 de agosto

Este jueves se llevarán a cabo los cuartos de final de la decimoséptima edición del Abierto GNP Seguros de Monterrey, donde solamente queda una excampeona con vida de las cuatro que empezaron el torneo.

La jornada del miércoles fue brutal para tenistas como Donna Vekic, Leylah Fernández y Emma Navarro, que fueron sorpresivamente eliminadas en manos de Elise Mertens, Rebecca Sramkova y Alycia Parks respectivamente. Ahora, la segunda sembrada del torneo, Ekaterina Alexandrova, toma la etiqueta de favorita para llevarse el título, aunque enfrentará a Linda Noskova, la campeona defensora.

Si se habla de sorpresas, la joven croata Antonia Ruzic se roba los reflectores tras venir desde los clasificatorios y estar instalada entre las ocho mejores tenistas de un torneo categoría 500 de la WTA por primera vez en su carrera. Por el boleto a semifinales, enfrentará a Marie Bouzkova.

En la rama de dobles no hubo tanto drama. La pareja que ocupa el primer lugar del sembrado, compuesta por Gabriela Dabrowski y Erin Routliffe, chocará contra Linda Noskova y Rebecca Sramkova. La jornada comienza con el duelo entre Hanyu Guo/Alexandra Panova y Magali Kempen/Anna Siskova, seguidas por el partido entre Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martínez y Leolia Jeanjean/Maria Kozyreva.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO los cuartos de final del Abierto GNP Seguros.

¿Cuándo y dónde ver la acción del Abierto GNP Seguros Monterrey este jueves 21 de agosto?

Multimedios

A partir de las 20:00 horas y a las 22 horas en el canal 6.3

Azteca Deportes

A partir de las 20:00 horas por Azteca Network (Total Play canal 521 y en Dish, canal 330) o en aztecadeportes.com