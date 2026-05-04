Concachampions: Horarios y canales para ver EN VIVO a Tigres y Toluca en semifinales de vuelta

Esta semana se define la final de la Concacaf Copa de Campeones, donde la Liga MX cuenta con la representación de los Tigres y del Toluca, quienes se miden al Nashville y al LAFC respectivamente.

Las semifinales de vuelta de este torneo internacional, se juegan el martes y miércoles para poder conocer a los finalistas de la edición 2026, donde las esperanzas están puestas en los felinos y Diablos para continuar con el dominio sobre los de la MLS.

Tigres recibe en el Volcán al Nashville, luego de haber conseguido una ligera ventaja (1-0) en el duelo de ida. Ángel Correa se encargó de hacer la anotación que, de momento, le da el pase a su equipo a la final del campeonato.

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Los felinos también disputan la liguilla de la Liga MX, y vienen de vencer 3-1 a las Chivas en los cuartos de final del Clausura 2026, por lo que Guido Pizarro debe de gestionar su plantel para evitar mayor desgaste a sus jugadores.

📹🐯 ¡Equipo trabajando fuerte para grandes resultados! pic.twitter.com/fH8A1utbjx — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 5, 2026

Los Diablos fueron derrotados por el equipo angelino 2-1, por lo que ellos tienen una complicada tarea en el partido de vuelta. Los mexiquenses y el LAFC llegaron hasta el minuto 90 con el 1-1 en el marcador, pero un gol tardío de Tillman le dio la victoria al cuadro estadounidense.

Toluca viene de perder 0-1 frente a los Tuzos del Pachuca en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026, partido al que saltaron usando a gran parte de sus jugadores sustitutos.

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Horarios y canales para ver EN VIVO a Tigres y Toluca en Concachampions

Martes 5 de mayo

Tigres vs Nashville

Horario: 19:30 horas

Transmisión: FOX

Miércoles 6 de mayo