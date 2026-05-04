Comentarista estrella de TV Azteca para la Copa del Mundo sorprende y aparece en otra cadena

La Copa del Mundo está cada vez más cerca y, con ello, las principales televisoras del planeta afinan detalles para ofrecer la mejor cobertura a sus audiencias.

En ese contexto, cadenas como Televisa y TV Azteca, que contarán con la ventaja de la localía, ya comenzaron a revelar avances sobre el equipo de especialistas que encabezará sus transmisiones del torneo de la FIFA.

Entre los nombres que han destacado en esta primera lista, sobresale el fichaje de Jorge Valdano por parte de TV Azteca, donde lideran figuras como Christian Martinoli y Luis García.

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El histórico exjugador del Real Madrid, campeón del mundo con Argentina, no es ajeno a este tipo de coberturas, pues desde la era de José Ramón Fernández ha sido una pieza recurrente en eventos de talla internacional, incluidos varios Mundiales.

Sin embargo, la presencia de Valdano ha generado sorpresa en los aficionados, ya que, a pocos días de ser confirmado como uno de los rostros estelares de la televisora del Ajusco, su nombre apareció vinculado también con otra cadena.

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Fue Telemundo, una de las señales más importantes para el mercado latino en Estados Unidos, la encargada de anunciar al argentino a través de sus redes sociales, dándole la bienvenida oficial.

El movimiento llamó la atención de inmediato, considerando que se trata de una figura de peso, con experiencia y reconocimiento global tras haber conquistado la Copa del Mundo.