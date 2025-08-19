Renata Zarazúa deja ir la victoria en Monterrey; se despide del Abierto GNP Seguros

Este martes la tenista mexicana Renata Zarazúa dejó escapar la victoria y el pase a los octavos de final del Abierto GNP Seguros tras caer 6-4, 4-6 y 6-7 ante Ajla Tomljanovic. Así, después de tres horas de partido, se despide de Monterrey.

La raqueta tricolor comenzó la tarde con una sólida actuación en la primera manga, aunque no supo liquidar el encuentro en el segundo set. Parecía que iba a firmar una victoria agónica al remontar en el tercer set, pero Tomljanovic forzó la definición vía tie break, donde se impuso por 7-1.

Zarazúa suma este tropiezo a su eliminación en dobles, donde cayó junto a su pareja, la nipona Miyu Kato, en manos de Magali Kempen y Anna Siskova (3-6 y 0-6).

Ahora, la raqueta australiana enfrentará en octavos de final a la segunda sembrada del torneo, Ekaterina Alexandrova.

La otra tenista mexicana del torneo en singles, Victoria Rodríguez, también fue eliminada tras caer en sets corridos por 6-0 y 6-3 ante Rebecca Sramkova.

