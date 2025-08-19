Lionel Messi presumió su 'Rolex Barbie'; ¿cuánto cuesta el reloj millonario del argentino?

El futbolista argentino Lionel Messi está en duda para el partido del Inter Miami contra Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup por molestias musculares que no le permitieron entrenar a la par de sus compañeros previo al juego.

No sería la primera vez que se pierda un partido por no estar al 100 físicamente, aunque eso no impida que acompañe a sus compañeros desde un lugar privilegiado del estadio. De hecho, en las últimas semanas así lo hizo y por lo mismo, las cámaras captaron su lujoso estilo de vestir y los accesorios exclusivos que luce, como el reloj Rolex Daytona Barbie, con oro amarillo y zafiros rosas.

Messi, considerado el mejor de la historia, etiqueta que se ganó por sus ocho Balones de Oro y ser campeón del mundo con Argentina, además de su larga lista de récords y logros con el Barcelona y París Saint-Germain, es también uno de los deportistas con más dinero en la historia.

En la MLS, es el jugador mejor pagado. De acuerdo con la Asociación de Jugadores de la liga estadounidense, el astro argentino recibe una compensación total garantizada de 20,45 millones de dólares. Esto, sin tomar en cuenta sus ganancias por tratos comerciales.

¿CUÁNTO VALE EL ROLEX DE LIONEL MESSI?

Según especialistas en relojes, el que luce Messi en la foto es un Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, hecho con oro de 18 quilates, esfera de ópalo rosa, 36 zafiros del mismo tono, que el futbolista argentino presume en su muñeca izquierda.

El precio estimado es de 800 mil dólares, cercano a los 15 millones 64 mil 760 pesos mexicanos.

Además, señalan que sólo existen 10 iguales en el mundo, dejándolo en una lista exclusiva de propietarios.

