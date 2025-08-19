FMF inicia investigación por violencia en la jornada 5 del futbol mexicano; analizan pruebas

Más Información

La jornada 5 del futbol mexicano vivió escenas lamentables de de Tigres y Chivas; en el primero, por diversas golpizas brutales por parte de la afición local contra seguidores del América, y en el segundo, por un conato de bronca entre rojiblancos y familiares del futbolista Ángel Zaldívar.

Las imágenes viralizadas de dichos enfrentamientos son impactantes y este martes, la Federación Mexicana de Futbol rompió el silencio y anunció el comienzo de una investigación de oficio.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la FMF informó que "la Federación Mexicana de Futbol, la Dirección de Seguridad de la Liga MX y la Comisión Disciplinaria informan que, tras los hechos de violencia suscitados durante la jornada 5 de la Liga MX en los estadio Universitarios y Akron, iniciaron una investigación de oficio para deslindar responsabilidades".

"Dentro del proceso de investigación se analizarán los informes de los Comisarios, las pruebas y los elementos presentados por los clubes y las autoridades correspondientes, para determinar lo conducente", concluye el comunicado.

Por parte de Tigres, se anunció que a las personas identificadas y detenidas por las autoridades, se les retirará el abono para ingresar al estadio y serán vetados por tiempo indefinido.

