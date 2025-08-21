Horror y pánico en la Copa Sudamericana; imágenes del drama en el Independiente vs U de Chile, en Argentina

El futbol sudamericano volvió a mancharse de sangre con una cruenta batalla entre las barras de Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile.

Ayer, en el encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el duelo entre argentinos y chilenos fue suspendido y cancelado por sangrientos desmanes en el estadio Libertadores de América.

Todo comenzó cuando un grupo de chilenos arrojó palos, botellas y butacas, desde las tribunas, a la parte inferior donde había seguidores de Independiente, según un periodista de la AFP en el lugar.

Lee también Infantino se pronuncia tras violencia en partido de Independiente vs U de Chile; "Esperamos sanciones ejemplares"

Se desató entonces una feroz pelea en las tribunas. Semidesnudos, hinchas corrían despavoridos por las gradas. Puños y palos, a diestra y siniestra.

Las imágenes virales de un rostro ensangrentado o de un aficionado lanzándose al vacío para evitar que lo lincharan dejaron constancia de la barbarie. Un techo amortiguó su caída y lo salvó de morir, según una autoridad chilena.

"Nos dejaron abandonados, de hecho ellos mismos abrieron las puertas para que la barra de Independiente se metiera al túnel, para que llegara a golpearnos. La gente que ya iba ensangrentada, (...) la policía los pescaba y los tomaba detenidos. Fue algo desesperante y terrible", declaró un aficionado andino en su regreso a Santiago.

Lee también Los mejores MEMES de la eliminación de Tigres ante Inter Miami; las redes sociales reaccionaron al fracaso en la Leagues Cup

Violencia en el Independiente vs U de Chile. FOTO: AGENCIAS

Violencia en el Independiente vs U de Chile. FOTO: AGENCIAS

Violencia en el Independiente vs U de Chile. FOTO: AGENCIAS

Violencia en el Independiente vs U de Chile. FOTO: AGENCIAS

"Fue un verdadero linchamiento lo que ocurrió allá. Muchos muchachos volvieron a buscar lienzos; volvieron a buscar bombos. Y ahí es donde quedó el caos. Ahí es donde lamentablemente estos parecían perros salvajes de verdad, los hinchas de Independiente", sostuvo otro fanático chileno.

"Lo peor de todo es que lo que se muestra es lo que pasó adentro (...) Lo terrible pasó afuera, donde la policía hizo la vista gorda, donde la policía dejó pasar todo. (...) Ayer nos dejaron a la deriva", resumió para AFP

Violencia en el Independiente vs U de Chile. FOTO: AGENCIAS

Violencia en el Independiente vs U de Chile. FOTO: AGENCIAS

Violencia en el Independiente vs U de Chile. FOTO: AGENCIAS

Violencia en el Independiente vs U de Chile. FOTO: AGENCIAS

🚨Hinchas de Independiente agredieron brutalmente a seguidores de la U. de Chile en plena Copa Sudamericana: un muerto, heridos y cientos de detenidos.



🧵 Abro hilo sobre la crisis de violencia en las hinchadas sudamericanas:pic.twitter.com/W2qnd2e7PF — DON TONY 🚬 (@SoyDonTony) August 21, 2025

🚨🟢 BATALLA CAMPAL EN AVELLANEDA



🔸 10 heridos y 90 detenidos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile. El duelo por la Sudamericana fue cancelado tras la violencia en las tribunas. Ambos equipos esperan sanciones duras.

https://t.co/i1Dhv3aAXo — Newstad (@Newstadok) August 21, 2025

Con información de AFP