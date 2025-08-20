Los mejores MEMES de la eliminación de Tigres ante Inter Miami; las redes sociales reaccionaron al fracaso en la Leagues Cup

Tigres decepcionó cuando más se esperaba de ellos. En un escenario ideal para reivindicarse tras la derrota ante América en la Liga MX, el conjunto regiomontano mostró una versión desordenada y sin ideas frente a un Inter Miami que, pese a la ausencia de Lionel Messi, se impuso con autoridad (2-1) en la Leagues Cup 2025.

El equipo de Guido Pizarro, que llegó al duelo con grandes expectativas, se quedó con las manos vacías al ser superado en la cancha y consumar un duro fracaso para el multimillonario equipo mexicano.

Con un doblete de Luis Suárez, los representantes de la MLS borró todos los sueños del conjunto regio, que entre abucheos salió de la cancha.

El resultado negativo, no pasó de largo en redes sociales, plataformas en las que los usurario se burlaron de lo ocurrido en la cancha, haciendo referencia sobre el poco compromiso del club.

LOS MEJORES MEMES DEL PARTIDO

MEMES TIGRES

