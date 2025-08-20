Cristian Castro da la espalda a la Liga MX; acude a apoyar al Inter Miami en la Leagues Cup

Más Información

El Inter Miami dio este miércoles un golpe de autoridad en la Leagues Cup, al derrotar con autoridad (2-1) a Tigres, equipo mexicano que, pese a sus estrellas, fracasó en el torneo binacional.

El triunfo del equipo de la MLS, que le significó llegar a las semifinales con un doblete de Luis Suárez, tuvo varios invitados especiales en la tribuna del Chase Stadium.

Uno de los más ovacionados fue el cantante mexicano Cristian Castro.

La icónica voz de éxitos como Azul no dudó en aprovechar su estancia en Miami y fue captado en las tribunas disfrutando del partido, una imagen que fue compartida por la cuenta oficial del torneo y que de inmediato se volvió viral.

Castro, quien durante su infancia vivió bajo la influencia de su padre, Manuel "Loco" Valdés, parece haber cambiado aquella cuna americanista para ahora apoyar al equipo de Lionel Messi, jugador que por lesión no pudo estar presente en la cancha.

El cantante y actor compartió durante su experiencia en el inmueble algunas fotos y autógrafos con los seguidores que se acercaron, robándose el show y agradeciendo las muestras de cariño.

