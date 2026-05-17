Gabriel Milito no baja los brazos y promete volver más fuerte con Chivas

La ilusión de Chivas terminó en semifinales, ya que perdieron 2-1 ante Cruz Azul y quedaron fuera de la pelea por el título del Clausura 2026. El golpe dolió en el entorno rojiblanco, sobre todo por la expectativa que había generado el equipo en las últimas semanas.

Tras la eliminación, Gabriel Milito salió a conferencia con un discurso firme y sin rodeos. El entrenador dejó claro que no piensa cambiar el rumbo del proyecto y aseguró que el equipo “está en el camino correcto” rumbo al Apertura 2026.

“El equipo en todo momento compitió muy bien. Todos queríamos ganar y no todos ganan”, expresó el técnico argentino. Milito reconoció el dolor por quedar fuera, pero destacó la actitud que mostró el grupo durante toda la Liguilla.

El estratega rojiblanco también resaltó la identidad que encontró su plantel en medio de la presión y las adversidades. “La intención del equipo siempre fue la misma. A veces mejor, a veces jugando peor, pero siempre en un mismo comportamiento”, comentó el entrenador.

Milito no escondió el golpe anímico que dejó la derrota. “Aceptamos la derrota con mucho dolor, así están los jugadores”, señaló. Aun así, defendió el esfuerzo de su plantel. “Ahora que hemos perdido tengo que decir que estoy muy orgulloso de los jugadores”.

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Chivas va por el camino correcto

El técnico argentino también lanzó un mensaje que ilusiona al entorno rojiblanco. “Siento que estamos en el camino correcto y lo volveremos a intentar en la próxima temporada”. Además, aseguró que el equipo todavía tiene margen para crecer y competir mejor en las instancias decisivas.

“De cara al futuro soy optimista, tengo ilusión y creo que el equipo evolucionará”, sentenció Milito. Chivas quedó eliminado, pero el discurso del entrenador dejó una advertencia clara para el siguiente torneo en donde el Rebaño no piensa bajarse de la pelea por el campeonato, sueñan con la 13.

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