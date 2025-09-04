Eagles se imponen sobre Cowboys en juego inaugural de la temporada de NFL; se presentó el campeón

Los Philadelphia Eagles se impusieron 24-20 sobre los Dallas Cowboys en Lincoln Financial Field (Filadelfia) en el juego inaugural de la temporada 2025-26 de la NFL, un partido que estuvo marcado por la expulsión de Jalen Carter y un retraso de una hora por tormenta eléctrica.

Cinco touchdowns se registraron en la jornada de este jueves y todos fueron por la vía terrestre.

Una noche de celebración para los Eagles al presentar el banderín de campeonato rápidamente tomó otro color cuando el tacle defensivo Jalen Carter propinó un escupitajo al mariscal de campo de los Cowboys, Dak Prescott.

Según reportes preliminares, la acción se encuentra bajo investigación y está sujeta a una posible sanción por parte de la NFL.

Carter se fue expulsado por esta acción contra Dak. FOTO: Captura de video

En cuanto a lo deportivo, el corredor Javonte Williams anotó el primer touchdown de la temporada con un acarreo de una yarda.

Williams, de 25 años, repitió la misma dosis en los primeros minutos del segundo cuarto, convirtiéndose en la principal arma de ataque del cuadro tejano.

Por los Eagles, Jalen Hurts también apuntó al juego terrestre y concretó un par de touchdowns de cuatro y ocho yardas.

"Es importante tener un buen inicio", dijo Hurts a NBC. "Es un nuevo inicio, un nuevo camino, tenemos mucho respeto por el otro equipo, debemos mejorar algunas cosas pero hemos realizado un buen esfuerzo colectivo".

Hurts, ganador del premio al Jugador Más Valioso en el Super Bowl LIX, anotó 62 yardas superando a Saquon Barkley que terminó con 60 y un touchdown.

"Lo único que importa es ganar partidos, él hizo un gran trabajo", comentó Barkley. "Es importante estar de regreso, debemos mejorar muchas cosas pero es importante iniciar con pie derecho ante un rival de la división".

Aunque el éxito de esta noche para Hurts estuvo con la pelota en las manos, mantuvo la efectividad en el juego aéreo al conectar 19 de 23 pases para 152 yardas, sin intercepciones.

Por los Cowboys, Prescott completó 21 de 34 pases para 188 yardas, fallando en la recta final del partido en el que no pudo concretar pases decisivos con su principal receptor, CeeDee Lamb.

Los campeones defensores aseguraron la victoria con un espectacular gol de campo de 58 yardas de Jake Elliott.

