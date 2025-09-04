El 50 por ciento de los quarterbacks titulares en la Semana 1 de la NFL son afroamericanos; cifra histórica para la liga

En 1946 Kenny Washington, corredor y esquinero de los Rams de Los Ángeles, rompió la barrera del color en la NFL al convertirse en el primer jugador de raza negra en jugar en la liga. El egresado de la universidad de UCLA cimentó un camino por el que hoy transitan las superestrellas del futbol americano profesional.

A Washington le siguieron muchos otros nombres históricos en la inclusión de jugadores afroamericanos en la NFL. Fue hasta 1953 que al fin un jugador de raza negra se desempeñó como quarterback en un partido oficial de la NFL.

Su nombre era Willie Thrower y solo jugó un partido como profesional en la NFL, lo hizo en la Semana 4 de la campaña de 1953 con los Bears de Chicago en la derrota 35-28 que le propinaron los 49ers de San Francisco. Aquella tarde en el Wrigley Field — hoy casa de los Cubs de Chicago en la MLB — se hizo historia con el primer pasador de raza negra en la liga.

Lee también Horarios y canales para ver EN VIVO la Semana 1 de la NFL; ocho juegos serán transmitidos por televisión en México

A 72 años de aquel histórico acontecimiento, la NFL vivirá una jornada para los libros de historia en el arranque de la Semana 1 de la campaña 2025. Con los quarterbacks titulares confirmados para el debut de las 32 organizaciones se contabilizó un total de 16 pasadores de raza negra, una cifra histórica para la liga.

Esto representa el 50 por ciento de los quarterbacks titulares para la primera semana del calendario en la NFL, un hecho sin precedente.

Lee también Jugador de la NFL anuncia su retiro una semana después de firmar con los Raiders; dice adiós a los emparrillados a los 31 años

¿Quiénes son los 16 quarterbacks de raza negra que jugarán en la Semana 1 de la NFL?

Estos son los 16 quarterbacks afroamericanos que serán titulares en la primera semana de actividades en la temporada 2025 de la NFL: