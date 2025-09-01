Más Información
Horarios y canales para ver EN VIVO la Semana 1 de la NFL; ocho juegos serán transmitidos por televisión en México
Chivas se encuentra en crisis por no ser capaz de adelantarse en el marcador; tampoco sabe conservar la ventaja
Obed Vargas dedica la Leagues Cup a México y le manda un recado a Javier Aguirre; "Ojalá me tomen en cuenta"
MLB tiene nueva casa en México; Fox transmitirá juegos de Grandes Ligas de Beisbol a partir de septiembre
El futbol americano de la NFL vuelve esta semana con toda la emoción del deporte de las tackleadas y con modificaciones en la oferta televisiva en México.
La primera semana de acción en la NFL tendrá acción de jueves a lunes. Con la excepción del sábado 6 de septiembre, la liga tiene un fin de semana largo para el deleite de sus aficionados.
El kickoff lo protagonizarán los campeones de la última edición del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia que recibirán a los Cowboys de Dallas en el Lincoln Financial Field.
Lee también MLB tiene nueva casa en México; Fox transmitirá juegos de Grandes Ligas de Beisbol a partir de septiembre
Un día más tarde, los Chargers de Los Ángeles enfrentarán a los Chiefs de Kansas City en el primer duelo internacional de la campaña, a celebrarse en Brasil con una transmisión especial a través de YouTube.
Para el domingo, la NFL tendrá su tradicional jornada con tres horarios en donde verá acción el grueso de la liga.
¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Semana 1 en la NFL?
A continuación te presentamos todos los detalles de las transmisiones de la Semana 1 de la NFL en México:
Cowboys vs Eagles
- Fecha: Jueves 4 de septiembre
- Horario: 18:30 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN 2, Disney+ Premium y DAZN
Chargers vs Chiefs
- Fecha: Viernes 5 de septiembre
- Horario: 18:00 horas (centro de México)
- Transmisión: YouTube y DAZN
Buccaneers vs Falcons
- Fecha: Domingo 7 de septiembre
- Horario: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Bengals vs Browns
- Fecha: Domingo 7 de septiembre
- Horario: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Dolphins vs Colts
- Fecha: Domingo 7 de septiembre
- Horario: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN
Panthers vs Jaguars
- Fecha: Domingo 7 de septiembre
- Horario: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Raiders vs Patriots
- Fecha: Domingo 7 de septiembre
- Horario: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Cardinals vs Saints
- Fecha: Domingo 7 de septiembre
- Horario: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Steelers vs Jets
- Fecha: Domingo 7 de septiembre
- Horario: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports y DAZN
Giants vs Commanders
- Fecha: Domingo 7 de septiembre
- Horario: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Titans vs Broncos
- Fecha: Domingo 7 de septiembre
- Horario: 14:05 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN
49ers vs Seahawks
- Fecha: Domingo 7 de septiembre
- Horario: 14:05 horas (centro de México)
- Transmisión: Canal 5 y DAZN
Lions vs Packers
- Fecha: Domingo 7 de septiembre
- Horario: 14:25 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports y DAZN
Texans vs Rams
- Fecha: Domingo 7 de septiembre
- Horario: 14:25 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Ravens vs Bills
- Fecha: Domingo 7 de septiembre
- Horario: 18:20 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN
Vikings vs Bears
- Fecha: Lunes 8 de septiembre
- Horario: 20:15 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN