Más Información

Horarios y canales para ver EN VIVO la Semana 1 de la NFL; ocho juegos serán transmitidos por televisión en México

Horarios y canales para ver EN VIVO la Semana 1 de la NFL; ocho juegos serán transmitidos por televisión en México

Chivas se encuentra en crisis por no ser capaz de adelantarse en el marcador; tampoco sabe conservar la ventaja

Chivas se encuentra en crisis por no ser capaz de adelantarse en el marcador; tampoco sabe conservar la ventaja

Obed Vargas dedica la Leagues Cup a México y le manda un recado a Javier Aguirre; "Ojalá me tomen en cuenta"

Obed Vargas dedica la Leagues Cup a México y le manda un recado a Javier Aguirre; "Ojalá me tomen en cuenta"

MLB tiene nueva casa en México; Fox transmitirá juegos de Grandes Ligas de Beisbol a partir de septiembre

MLB tiene nueva casa en México; Fox transmitirá juegos de Grandes Ligas de Beisbol a partir de septiembre

Imane Khelif acude al TAS; busca revertir los controles de sexo impuestos por World Boxing

Imane Khelif acude al TAS; busca revertir los controles de sexo impuestos por World Boxing

El futbol americano de la vuelve esta semana con toda la emoción del deporte de las tackleadas y con modificaciones en la oferta televisiva en México.

La primera semana de acción en la NFL tendrá acción de jueves a lunes. Con la excepción del sábado 6 de septiembre, la liga tiene un fin de semana largo para el deleite de sus aficionados.

El kickoff lo protagonizarán los campeones de la última edición del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia que recibirán a los Cowboys de Dallas en el Lincoln Financial Field.

Lee también

Un día más tarde, los Chargers de Los Ángeles enfrentarán a los Chiefs de Kansas City en el primer duelo internacional de la campaña, a celebrarse en Brasil con una transmisión especial a través de YouTube.

Para el domingo, la NFL tendrá su tradicional jornada con tres horarios en donde verá acción el grueso de la liga.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Semana 1 en la NFL?

A continuación te presentamos todos los detalles de las transmisiones de la Semana 1 de la NFL en México:

Cowboys vs Eagles

  • Fecha: Jueves 4 de septiembre
  • Horario: 18:30 horas (centro de México)
  • Transmisión: ESPN 2, Disney+ Premium y DAZN

Chargers vs Chiefs

  • Fecha: Viernes 5 de septiembre
  • Horario: 18:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: YouTube y DAZN

Buccaneers vs Falcons

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Bengals vs Browns

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Dolphins vs Colts

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN

Panthers vs Jaguars

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Raiders vs Patriots

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Cardinals vs Saints

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Steelers vs Jets

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: Fox Sports y DAZN

Giants vs Commanders

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Titans vs Broncos

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 14:05 horas (centro de México)
  • Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN

49ers vs Seahawks

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 14:05 horas (centro de México)
  • Transmisión: Canal 5 y DAZN

Lions vs Packers

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 14:25 horas (centro de México)
  • Transmisión: Fox Sports y DAZN

Texans vs Rams

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 14:25 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Ravens vs Bills

  • Fecha: Domingo 7 de septiembre
  • Horario: 18:20 horas (centro de México)
  • Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN

Vikings vs Bears

  • Fecha: Lunes 8 de septiembre
  • Horario: 20:15 horas (centro de México)
  • Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios