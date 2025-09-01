Horarios y canales para ver EN VIVO la Semana 1 de la NFL; ocho juegos serán transmitidos por televisión en México

El futbol americano de la NFL vuelve esta semana con toda la emoción del deporte de las tackleadas y con modificaciones en la oferta televisiva en México.

La primera semana de acción en la NFL tendrá acción de jueves a lunes. Con la excepción del sábado 6 de septiembre, la liga tiene un fin de semana largo para el deleite de sus aficionados.

El kickoff lo protagonizarán los campeones de la última edición del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia que recibirán a los Cowboys de Dallas en el Lincoln Financial Field.

El Vince Lombardi te espera en el NFL Experience México.🏆🇲🇽

📸Tómate la foto este 4, 5 y 7 de septiembre en Frontón Bucareli. pic.twitter.com/OjmEiwIQ8A — NFL México (@nflmx) August 29, 2025

Lee también MLB tiene nueva casa en México; Fox transmitirá juegos de Grandes Ligas de Beisbol a partir de septiembre

Un día más tarde, los Chargers de Los Ángeles enfrentarán a los Chiefs de Kansas City en el primer duelo internacional de la campaña, a celebrarse en Brasil con una transmisión especial a través de YouTube.

Para el domingo, la NFL tendrá su tradicional jornada con tres horarios en donde verá acción el grueso de la liga.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Semana 1 en la NFL?

A continuación te presentamos todos los detalles de las transmisiones de la Semana 1 de la NFL en México:

Cowboys vs Eagles

Fecha: Jueves 4 de septiembre

Horario: 18:30 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN 2, Disney+ Premium y DAZN

Chargers vs Chiefs

Fecha: Viernes 5 de septiembre

Horario: 18:00 horas (centro de México)

Transmisión: YouTube y DAZN

Buccaneers vs Falcons

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Bengals vs Browns

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Dolphins vs Colts

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN

Panthers vs Jaguars

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Raiders vs Patriots

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Cardinals vs Saints

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Steelers vs Jets

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports y DAZN

Giants vs Commanders

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Titans vs Broncos

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 14:05 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN

49ers vs Seahawks

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 14:05 horas (centro de México)

Transmisión: Canal 5 y DAZN

¡LA ESPERA TERMINÓ! Nos vemos en SEPTIEMBRE para vivir una nueva temporada de la @nflmx🏈🔥👇🏻



⭐#NFLEnTelevisa y Televisa en la @nflmx⭐ pic.twitter.com/DMDOZIsPiL — Redes TUDN (@redes_TUDN) September 1, 2025

Lions vs Packers

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 14:25 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports y DAZN

Texans vs Rams

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 14:25 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Ravens vs Bills

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: 18:20 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN

Vikings vs Bears