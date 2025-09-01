MLB tiene nueva casa en México; Fox transmitirá juegos de Grandes Ligas de Beisbol a partir de septiembre

Major League Baseball (MLB) tiene nueva casa en México. Canal Fox transmitirá, a partir del jueves 4 de septiembre, el mejor beisbol del planeta a través de su sistema multiplataforma.

A través de un comunicado, Fox Corporation dio a conocer que adquirió los derechos de transmisión del beisbol de Las Mayores en vías de “traer lo mejor del deporte mundial a México”. El duelo del jueves entre los Dodgers de Los Ángeles y los Pirates de Pittsburgh será transmitido por Canal Fox, Caliente TV y Tubi para todo el país.

En el anuncio, la empresa dio a conocer a las voces que acompañarán las transmisiones de beisbol en Fox. Rodrigo Arana, Paco Bolivar, Alfredo ‘Lobo’ Morales y Jack Ades serán los encargados de la crónica en juegos de Grandes Ligas.

📄 COMUNICADO: El béisbol de la MLB llega a FOX ⚾ pic.twitter.com/hbilYXY9M0 — FOX (@somos_FOX) September 1, 2025

Fox tendrá 20 juegos de temporada regular, misma que terminará junto con el mes de septiembre. Además, toda la acción de postemporada en la Liga Americana irá por las tres plataformas, desde la serie de Wild Card hasta la Serie Mundial.