Luis Urías firma con Cerveceros un contrato de Ligas Menores; se unirá a su filial en Nashville

El infielder mexicano Luis Urías estará de regreso con un equipo en el que ya es un viejo conocido y con el que buscará tomar su segundo aire. Y es que el pelotero tricolor firmó un contrato de Ligas Menores con los Cerveceros de Milwaukee después de ser liberado por los Atléticos.

Esta situación ha sido una gran sorpresa para los aficionados del beisbol, ya que el beisbolista mexicano tendrá la oportunidad de revitalizar su carrera luego del paso discreto que vivió con la novena de los Atléticos.

Fueron los propios Cerveceros los que anunciaron el domingo que habían firmado a Urías, quien se unirá el lunes a su filial Triple-A en Nashville. Esta situación para el jugador de cuadro le brindará una dosis de esperanza de poder retornar a un equipo de peso dentro de la Gran Carpa.

Los Atléticos designaron a Urías para asignación y finalmente lo liberaron la semana pasada, esto debido a que el equipo intenta dar más oportunidades de juego a sus prospectos, luego de que la posibilidad de llegar a la Postemporada está fuera de su alcance.

Luis Urias is back in the Brewers organization.



He has signed a minor-league deal with the club and will join the Nashville Sounds tomorrow. pic.twitter.com/Oq5rS6YgDU — Hunter Baumgardt (@hunterbonair) August 31, 2025

Durante su estancia con los Atléticos, Luis Urías se desempeñó como segunda y tercera base dando muestra de su versatilidad para cubrir diversas posiciones dentro del cuadro.

¿Cómo le fue a Urías en la temporada con los Atléticos?

Urías, de 28 años, había bateado para .230 con un porcentaje de embasado de .315, ocho jonrones, 25 carreras impulsadas y dos robos en 96 juegos con los Atléticos esta temporada.

Urías jugó para los Cerveceros desde 2020 hasta 2023. Tuvo su mejor temporada en las Grandes Ligas con los Cerveceros en 2021, cuando conectó 23 jonrones y 75 carreras impulsadas.