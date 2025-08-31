Lionel Messi es despreciado en Seattle; regalan su camiseta a cambio de una del Sounders

Este domingo Seattle Sounders ganó y humilló al Inter Miami (3-0) para consagrarse campeones de la tercera edición oficial de la Leagues Cup. El astro argentino Lionel Messi, no pudo hacer nada para evitar la derrota de su equipo y además, fue despreciado por la afición local gracias a una particular estrategia de la directiva.

Con la intención de evitar la mayor cantidad de camisetas del Inter Miami en las gradas del Lumen Field, la directiva del Sounders anunció que todos aquellos que entreguen un jersey de Lionel Messi a la tienda oficial del club, les regalarían una camiseta de Paul Rothrock, referente del Seattle.

Lee también VIDEO: Luis Suárez pierde la cabeza y escupe a auxiliar del Seattle Sounders

De acuerdo con Favian Renkel, más de 100 personas regalaron sus camisetas del Inter Miami con el 10 del ocho veces ganador del Balón de Oro, para recibir a cambio y de forma totalmente gratuita, una camiseta de Rothrock, que, por si fuera poco, anotó el último gol de la noche.

Happy Seattle Sounders fans trading in Messi jerseys from a Paul Rothrock jersey.



About 100 jerseys were given out for the exchange. #MLS #Sounders #InterMiamiCF #LeaguesCup pic.twitter.com/VpEPR8NmsE — Favian Renkel (@FavianRenkel) August 31, 2025

A través de un comunicado, Sounders anunció antes de la gran final que: "como una muestra de apoyo al talento local y a la cultura futbolística de Seattle frente a la admiración internacional, Sounders FC se enorgullece en anunciar una promoción especial de intercambio de camisetas antes de la esperada final de la Leagues Cup 2025 entre Seattle e Inter Miami CF en Lumen Field".

"Los aficionados que asistan al juego tendrán la oportunidad de cambiar cualquier camiseta de Lionel Messi del Inter Miami CF por una camiseta de Paul Rothrock del Sounders FC —de forma gratuita— hasta agotar existencias. La oferta por tiempo limitado busca unir a los aficionados del equipo y reforzar el orgullo local mientras Seattle se prepara para recibir a la superestrella mundial Lionel Messi por primera vez desde que se unió a Miami en 2023", concluye el comunicado.

Lee también Fracaso de Messi y el Inter Miami; Seattle Sounders es CAMPEÓN de la Leagues Cup