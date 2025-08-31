Más Información

Liga MX: Tijuana vs Necaxa - EN VIVO - Jornada 7 - Apertura 2025

Fracaso de Messi y el Inter Miami; Seattle Sounders es CAMPEÓN de la Leagues Cup

Alex Padilla es expulsado en partido del Athletic Club; no jugó un solo minuto

VIDEO: Luis Suárez pierde la cabeza y escupe a auxiliar del Seattle Sounders

Los mejores MEMES de la victoria de los Pumas ante Atlas; se lanzaron contra el arbitraje

Este domingo, Lionel Messi y las estrellas del Inter Miami cayeron por goleada (3-0) en la final de la contra Seattle Sounders.

En la final llevada a cabo en el Lumen Field de Seattle, las Garzas fueron humilladas por los Sounders, gracias a los goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock; sin embargo, al final del partido los jugadores de ambos equipos se enfrentaron y allí, Luis Suárez escupió en la cara de un auxiliar del Seattle Sounders.

Mientras el resto de los futbolistas se empujaban e intercambiaban golpes en el centro del campo, el delantero uruguayo encaró a un hombre mayor que había estado involucrado en la trifulca.

Entre gritos y gesticulaciones, a pesar de los intentos de Ustari de detener la pelea, Suárez logró escupir al costado del rostro del auxiliar de Sounders.

En breve más información...

