Aaron Ramsey y su "maldición"; estas son las muertes que coincidieron con sus goles

Este domingo el futbolista Aaron Ramsey anotó su primer gol con la camiseta de los Pumas en el triunfo (1-0) sobre Atlas en la jornada 7 del torneo Apertura 2025. Apenas una jornada después de su debut, el galés marcó la diferencia y le entregó la victoria al equipo dirigido por Efraín Juárez, aunque automáticamente en redes sociales se encendieron las alarmas por "la maldición" con la que se lo relaciona cada vez que mete un gol.

En el 2009, tras la muerte del periodista español, Andrés Montes, después de que Ramsey anotara, nació una "maldición" que señala que cada vez que el futbolista galés mete un gol, algún famoso fallece.

Figuras como Osama Bin Laden, Steve Jobs, Chavela Vargas, Paul Walker, son parte de la "lista de víctimas" de esta "maldición", que se popularizó entre los fanáticos del futbol en todo el mundo. Desde luego, esta teoría se instaló como una broma, ya que por supuesto no hay ninguna relación real entre los goles de Ramsey y las muertes de celebridades; de hecho, la mayoría suceden días después del gol anotado.

Incluso, dentro de los más de 79 goles que tiene el exfutbolista del Arsenal y Juventus en su carrera, solamente trascendieron 21 nombres en la maldición.

CELEBRIDADES QUE MURIERON DESPUÉS DE UN GOL DE AARON RAMSEY

Andrés Montes (16/10/2009)

Osama Bin Laden (02/05/2011)

Steve Jobs (05/10/2011)

Muamar el Gadafi (20/10/2011)

Whitney Houston (11/02/2012)

Chavela Vargas (05/08/2012)

Bebo Valdés (22/03/2013)

José Rafael Videla (17/05/2013)

Ken Norton (18/09/2013)

Paul Walker (30/11/2013)

Rubin Carter (20/04/2014)

Robin Williams (11/08/2014)

Eduardo Galeano y Gunter Grass (13/04/2015)

David Bowie (10/01/2016)

Alan Rickman (14/01/2016)

Nancy Reagan (06/03/2016)

Nicky Haiden (22/05/2017)

Roger Moore (23/05/2017)

Greg Allman (27/05/2017)

Manuel Noriega (29/05/2017)

Keith Flint y Luke Perry (04/03/2019)

