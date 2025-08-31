Exfutbolista de Cruz Azul confesó que casi pierde la vida por una bacteria; "El doctor me dijo que pude morir"

Yoshimar Yotún, exfutbolista del Cruz Azul, fue convocado por la Selección de Perú para las próximas fechas de las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo a la Copa del Mundo 2026 y en medio de la emoción que le despertó volver a ser llamado para defender los colores de su país, recordó el momento en el que casi pierde la vida a raíz de una lesión que derivó en una infección en la rodilla.

El 29 de abril del 2024, ya como jugador del Sporting Cristal, el volante peruano sufrió una grave lesión en el partido contra el equipo César Vallejo tras chocar con Gerson Barreto. El accidente terminó con la rodilla izquierda del excementero en una posición antinatural. De inmediato, pidió la asistencia médica y terminó por operarse en una intervención que duró más de ocho horas.

Sin embargo, a raíz de eso, pasó 455 días alejado de las canchas.

"En ese instante sí sabía que pasaba algo, se me adormeció toda la pierna y dije ‘esto no está bien’", confesó en ‘Futbol en América’.

La rodilla de Yoshimar Yotún hizo palanca con un rival y le provocó una lesión grave. Foto: @TelodijoElGato

Yotún empezó el proceso de rehabilitación y cuando todo parecía mejorar, un día notó secreciones anormales y síntomas de infección en su rodilla.

“Estaba sentado almorzando con mi familia y me toqué la rodilla. Estaba mojada, me salía amarillo, como infectada. Avisé a los fisios y me dijeron que limpie y tape. Se me empezó a enronchar la pierna y la espalda, y tuve fiebre. Gracias a Dios, mi infección solo fue en la rodilla. Actuaron rápido. Tanta medicina… mi riñón… comenzaron a sufrir”, agregó.

El doctor Samuel Salazar fue encargado de revisar al futbolista y confesó que le dijo “has podido morir”. Esto es porque la bacteria llamada Staphylococcus aureus, tiene la capacidad de destruir cartílagos y propagarse al cerebro, generando consecuencias fatales.

Finalmente, la historia tuvo un final feliz. 'Yoshi' se recuperó, y en su regreso a las canchas logró anotar un gol que festejó con su esposa en la tribuna. Ahora, se prepara para clasificar a su país al próximo Mundial.

