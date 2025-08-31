Robert Prosinecki jugó con Hugo Sánchez en el Real Madrid y lo recuerda con orgullo; “Era fantástico, un distinto”

Robert Prosinecki y Hugo Sánchez compartieron vestuario en el Real Madrid durante la temporada 1991-92, la última en el club del delantero mexicano, quien se despidió de los Merengues como uno de los máximos goleadores en la historia blanca.

Con ese legado en la espalda y su nombre escrito con letras doradas en la historia de la institución, el croata reconoció la calidad del Pentapichichi, a quien consideró un jugador con gran capacidad goleadora y liderazgo en el vestuario.

“Hugo era un jugador fantástico. Estuvimos juntos un año e hicimos una gran amistad. Un goleador, líder y un hombre distinto, por su esfuerzo de hacer historia. Pocos lo mencionan, pero también tuvo un gran paso por el Atlético de Madrid”, mencionó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El mítico exjugador croata, quien ganó la Copa de Europa con el Estrella Roja de Belgrado, reiteró su orgullo por haber formado parte de un equipo tan importante.

“Todo ha cambiado. Antes había un límite de extranjeros. Formar parte del Real Madrid en esa época te hacía lucir, significaba que eras un referente del futbol internacional. Fueron tres años de grandes experiencias. Había momentos únicos con la grada”, señaló.

Prosinecki, uno de los pocos que han vestido las camisetas del Real Madrid y el Barcelona, explicó que las lesiones le impidieron continuar en el club merengue, y narró cómo —de la mano de Johan Cruyff— llegó al equipo catalán.