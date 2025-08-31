Los mejores MEMES del triunfo de América ante Pachuca; Allan Saint-Maximin se lleva los reflectores

América reafirmó hace unas horas en el Estadio de la Ciudad de los Deportes su candidatura al título del Apertura 2025, con una victoria contundente (2-0) sobre Pachuca.

El equipo de André Jardine, que no pudo contar con su afición en el inmueble, dio una muestra de su poderío y con un Allan Saint-Maximin inspirado, sumó tres importantes puntos.

La actuación del equipo azulcrema, que tomó el segundo lugar de la tabla general, no pasó desapercibido para los seguidores, quienes celebraron lo hecho por su equipo en la cancha.

Con memes y burlas, en las que destacó el francés los usuarios mostraron su alegría por la vuelta del gran momento de su equipo, que ahora enfrentará a Chivas tras la pausa por la fecha FIFA.

LOS MEJORES MEMES DEL PARTIDO

Los mejores MEMES del triunfo de América ante Pachuca

