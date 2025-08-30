Los mejores MEMES del Chivas vs Cruz Azul; el Tiba Sepúlveda se robó los reflectores

Chivas y Cruz Azul protagonizaron un vistoso duelo en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, donde hubo una gran polémica arbitral que se adueño de los memes en redes sociales. Los rojiblancos suman una derrota más en el torneo.

Paradela abrió el marcador en el minuto 2 del juego, algo que desató risas en contra del Guadalajara.

Uno de los errores arbitrales más señalados del partido fue el gol anulado del 'Toro' Fernández, ya que después de la revisión en el VAR, el árbitro marcó una falta muy rigurosa del atacante celeste sobre el Gilberto Sepúlveda.

Esta acción fue de las protagonistas en redes sociales, donde aficionados de Chivas aprovecharon para señalar las deficiencias de su zaguero; mientras que los de Cruz Azul explotaron por la decisión del nazareno.

La defensa del Rebaño sigue generando muchísimas dudas, es por eso que también se llevaron unas cuantas burlas por parte de los internautas.

Los mejores memes del Chivas vs Cruz Azul

El Tiba Sepúlveda cuando le sopló el Toro Fernández:pic.twitter.com/C3lwIvguIl — SoyReferee (@SoyReferee) August 31, 2025

El Tiba Sepúlveda apenas lo toco el Toro pic.twitter.com/KSW8XNUz6X — Gael 🇨🇵 (@Gael14206) August 31, 2025

La defensa de las Chivas de Milito: pic.twitter.com/EJYNl4yr2o — ChivasXtra (@ChivasXtra_) August 31, 2025

Lo que duraron las súper chivas de milito contra el Cruz Azul:



pic.twitter.com/70T7NdEV5R — Joelo Washed (@Jooy_cg) August 31, 2025

El árbitro del Chivas-Cruz Azul en el primer tiempo: pic.twitter.com/FtXdwRx7Ip — Rhevolver (@Rhevolver) August 31, 2025

El puto árbitro de mierda ayudando a las Chivas pic.twitter.com/GH4Cilup6N — Sebas Alonso REDDINGTON (@Sebasti_RCR) August 31, 2025

El fútbol es un deporte de 11 contra 11 donde siempre pierden las Chivas de Guadalajara. 🇲🇽 pic.twitter.com/dV409FdPVJ — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) August 31, 2025