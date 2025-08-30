Video: Chivas es abucheado por su afición en su llegada al Akron; "Pónganle hue..."

El presente de las Chivas no tiene nada contenta a su afición, que le dio una hostil bienvenida en su llegada al Estadio Akron, donde recibieron al Cruz Azul para el partido de la Jornada 7 del Apertura 2025.

Un grupo de seguidores del cuadro rojiblanco se encontraba en la entrada donde llega el camión del equipo, el cual se retrasó en su arribo al inmueble, generando que más aficionados llegaran al lugar para recibirlos.

Mientras el camión de Chivas circulaba hacia la entrada del estadio, los aficionados comenzaron a abuchear a los futbolistas, además de exigirles más compromiso en el campo, así como a pedirles "más huevos".

#Video🎥 ¡LLEGARON LAS CHIVAS, PERO FUERON RECRIMINADOS POR SU AFICIÓN! 😡🔴⚪️



Chivas se retrasó un poco en su llegada lo que generó que más gente se fuera acumulando. Al llegar, la afición los recibió gritándoles “Pongale huev..” 🥚🥚 pic.twitter.com/9S9H4H5wLk — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 31, 2025

Antes del partido frente Cruz Azul, los rojiblancos se encontraban en la posición número 16 de la clasificación con solamente cuatro unidades, empatado con Querétaro y Puebla como los equipos con menos puntos en lo que va de la campaña.

El proyecto de Gabriel Milito ha sido bastante cuestionado, pues no ha demostrado lo que se mostró en pretemporada, donde Chivas terminó invicto y con más de 10 goles anotados.